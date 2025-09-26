Кралското семејство од Абу Даби презема удел во TikTok според договорот со Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Кралското семејство на Абу Даби ќе преземе удел во американскиот бизнис на TikTok откако Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се посредува во договор со кој компанијата за социјални медиуми се проценува на 14 милијарди долари.MGX, фонд чиј претседател е шеикот Тахнун бин Зајед Ал Нахјан, ќе преземе 15 проценти од акциите и ќе добие место во одборот на директори кога TikTok US ќе се одвои.Американскиот претседател потпиша извршна наредба во четвртокот вечерта со која го одобрува договорот и му дава 120 дена да ги финализира деталите.Се очекува американските компании да контролираат малку повеќе од 65% од компанијата, а Трамп ги именуваше пионерите на персоналните компјутери Мајкл Дел и Руперт Мердок како други инвеститори.„TikTok ќе биде во мнозинска сопственост и контрола од американски граѓани и повеќе нема да биде контролиран од ниту еден странски противник“, рече Трамп.Кинескиот сопственик на TikTok ќе задржи 19,9% удел во американскиот бизнис.Проценката на американскиот бизнис од 14 милијарди долари е далеку пониска од вкупната проценка на ByteDance, која се проценува на околу 330 милијарди долари.

