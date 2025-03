0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата задржа 45-годишен скопјанец под сомнение за заканување на доктор во приватна клиника во Карпош. Според информациите од МВР, вчера околу 11:20 часот, службениците од СВР Скопје го лишија од слобода осомничениот З.К. Пријавата наведува дека инцидентот се случил на 19 март, околу 09:30 часот, кога наводно лекарот бил подложен на закани од страна на осомничениот.

