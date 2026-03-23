Крајот на ретроградниот Меркур и хаосот: Овие 3 знаци сега добиваат вести што сè менуваат – тие добиваат шанса за цел живот!

По недели недоразбирања и неуспеси, конечно пристигнуваат олеснување, јасност и можности што не смеат да се пропуштат.

Периодот на ретрограден Меркур кај многумина носи чувство на хаос; недоразбирања во комуникацијата, доцнења во плановите, проблеми со технологијата или необични ситуации кои нè принудуваат да имаме дополнително трпение. Зад нас е еден таков период кој траеше исклучително долго, речиси еден месец.

Ретроградниот Меркур започна на 26 февруари и трае до 20 март, но конечно му се гледа крајот. Како што Меркур повторно се движи директно од 20 март, работите што изгледаа блокирани почнуваат да се расплетуваат. Разговорите што чекаа долго време добиваат свој исход, плановите се рестартираат, а некои ситуации конечно добиваат јасност. За одредени хороскопски знаци, овој момент носи особено поволен пресврт: добри вести, олеснување и нови можности што долго време чекаа на вистинскиот момент.

Јарец

За Јарците, крајот на ретроградниот Меркур може да се почувствува како работите конечно да се поместуваат од застој. Во текот на претходните недели, тие би можеле да се соочат со одложувања во деловните планови, недоразбирања или побавен напредок од очекуваното.

Како што Меркур повторно се движи напред, ситуациите почнуваат да се разјаснуваат. Можни се добри вести поврзани со работата, проектите или финансиите, а некои Јарци би можеле да добијат потврда или признание за напорите што ги вложиле неодамна. Она што претходно изгледаше како пречка, сега може да стане можност за напредок.

Девица

Девиците би можеле да почувствуваат големо олеснување по завршувањето на ретроградниот Меркур, особено во односите со другите луѓе. Периодот зад нив можеби донел недоразбирања во комуникацијата или ситуации каде што морале дополнително да ги објаснат своите намери.

Сега е време за појасни разговори и решавање на стари несогласувања. На Девиците би можела да им се отвори можност за важен договор, соработка или помирување по кое копнееле. Исто така, постои можност за добри вести поврзани со работата или планови кои се оставени настрана некое време.

Риба

Бидејќи овој ретрограден Меркур се случи токму во знакот Риби, припадниците на овој знак би можеле да го почувствуваат особено силно. Во последните недели, можеби сте склони да ги доведувате во прашање одлуките, емоциите или животните насоки.

Крајот на ретроградниот период им носи чувство на ментална бистрина и нов бран на енергија. Рибите наскоро може да добијат вести што ќе ги охрабрат да продолжат со плановите што ги одложувале. Некои ќе најдат нова инспирација во работата или креативните проекти, додека други ќепочувствуваат позитивен пресврт во личниот живот.

