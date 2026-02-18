Крајот на февруари носи позитивен пресврт за пет хороскопски знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Со оглед на тоа што некои од најзначајните астролошки промени во 2026 година се веќе зад нас, сè конечно ќе си дојде на свое место за петте хороскопски знаци до крајот на февруари. Како што објави YourTango , астрологот Меј објаснува дека многу од циклусите што со години влијаеле на нашите животи официјално завршуваат овој месец, што драстично ќе ги подобри животите на овие знаци бидејќи сите парчиња од сложувалката ќе почнат да се спојуваат.

Без разлика дали станува збор за врски или финансии, секој од овие знаци ќе доживее значајни придобивки. Иако промените може да изгледаат големи, тие носат позитивни случувања, а овие пет знаци се во центарот на вниманието во февруари.

Водолија

Водолија, со многу енергија фокусирана на вашиот знак, вашата врска конечно ќе се среди до крајот на февруари. Го започнавте месецот со Венера, планетата на љубовта и убавината, во вашиот знак, давајќи ви го поттикот што ви е потребен за да привлечете финансиски успех, подобри врски и целокупна позитивна енергија.

Пред крајот на февруари, „ќе напредувате во вашите врски и управување со парите, со многу поголема јасност и свест за тоа што сакате“, објасни Меј. По затемнувањето на сонцето во вашиот знак на 17 февруари, очекувајте подобро да се запознаете себеси, а вашата животна цел ќе стане поусогласена со патот по кој сте, бидејќи сè ќе си дојде на свое место.

Риба

Риби, февруари 2026 година е еден од најдобрите месеци во годината за вас. Како што објасни Меј, пред крајот на месецот и Нептун и Сатурн го напуштаат вашиот знак, целосно менувајќи ја атмосферата бидејќи тешките лекции со кои се соочувавте конечно завршуваат.

Како што таа енергија се расчистува, Венера и Меркур влегуваат во вашиот знак за време на вашата астролошка сезона, која, како што вели Меј, е „едно од најсудбоносните времиња за врските“. Без разлика дали тоа значи средба со некој со кого треба да бидете, важно е да бидете отворени за нови врски овој месец. Оние што се во врски, исто така, стануваат подобри. Според Меј, ако сте во врска, очекувајте сите тешкотии речиси да исчезнат до 22 февруари.

Вага

Почетокот на годината беше малку тежок за вас, Вага. Вашата владејачка планета помина некое време затемнета од Сонцето, што ја пригуши вашата природна енергија и сјај. Но, сè си доаѓа на свое место пред крајот на февруари, бидејќи моќната конјукција на Сатурн и Нептун ја активира вашата седма куќа на врските, објасни Меј.

„Ова е најважниот транзит во врска што сте го виделе подолго време“, рече Меј. „Ова навистина би можело да донесе врска што се чувствува надреално, предодредено и усогласено со она што го сакате.“ Плус, затемнувањето во вашата куќа на среќата овој месец носи одлични вести за креативна инспирација, „затоа не плашете се да започнете да градите нешто ново сега“, рече Меј.

Близнаци

Близнаци, можеби во последно време се чувствувате разочарани од вашата работа или кариера. За среќа, сè се менува пред крајот на февруари, бидејќи работите почнуваат да си доаѓаат на свое место. Како што објасни Меј, можете да очекувате да го добиете признанието што го заслужувате овој месец.

„Нема повеќе блокади, одложувања, конфузија или неизвесност“, рече астрологот.

„Работите сега се движат во ваша корист“, додаде таа, бидејќи Сатурн конечно влезе во нов знак. Откако доживеавте неуспеси и стагнација, ќе бидете среќни да чуете дека сè за што се боревте ќе се исплати во февруари.

Овен

Овен, на 20 февруари, Сатурн и Нептун се спојуваат во вашиот знак на нула степени, што ќе „го промени целиот ваш живот на подобро“, објасни Меј. Ќе се чувствувате како да се будите од сон и, како што вели Меј, можете да очекувате да се фокусирате и да се ослободите од секого или нешто што ве спречува.

Овој месец, наоѓате начини да ги остварите вашите најлуди соништа. Чувствувате како да го обновувате вашиот живот од темел, а воедно создавате нови структури кои имаат корист за општеството како целина. Успехот го наоѓате преку вмрежување и запознавање нови луѓе. Значи, ако се надевавте на повеќе друштвено време, не барајте понатаму. Сè што некогаш сте посакувале може да биде ваше, сè додека сте отворени и активни.

