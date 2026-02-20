0 SHARES Сподели Твитни

Одлуките на британската влада да ја прошири дефиницијата за „екстремен десничарски екстремизам“ претставуваат директен напад врз слободата на говорот и културниот идентитет, изјави рускиот сенатор Алексеј Пушков.

Тој тврди дека Лондон ефикасно ја криминализира секоја дискусија за масовната миграција и демографските промени во Велика Британија.

Реагирајќи на новите безбедносни упатства на британските власти, Пушков изјави дека таканаречениот културен национализам сега е класифициран под етикетата „екстремистички крајно десничарски тероризам“. Според него, ова значи дека ставовите за заканата од западната култура поради масовната миграција повеќе не се дозволени како политичко мислење, туку се третираат како безбедносна закана.

Миграцијата и идентитетот се прогласени за безбедносно прашање

Пушков истакнува дека во британските документи ставовите дека одредени етнички заедници не се соодветно интегрирани во општеството се исто така означени како ризични. Ова, како што тврди тој, целосно ја брише границата помеѓу политичката дебата и кривичната квалификација.

Според него, особено е индикативно што терминот „западна култура“ е ставен во наводници во официјалните акти, што тој го смета за обид за делегитимизирање на самиот концепт на културен идентитет и негово претставување како непостоечки или нелегитимен.

Во истиот пакет мерки, додава Пушков, таканаречениот етнички бел национализам, односно ставот дека масовната миграција претставува демографска и егзистенцијална закана за белото население во Велика Британија, е означен како „екстремен десничарски екстремизам“. Според таа логика, дури и изразувањето страв од демографски промени станува основа за безбедносен надзор.

Пушков: Западните лидери се исто така екстремисти според тие критериуми

Рускиот сенатор предупредува дека доследната примена на ваквите критериуми би довела до апсурдни последици. Како што наведува тој, по истата логика, британските власти би морале да ги етикетираат како „екстремно десничарски екстремисти“ познатите западни политичари и бизнисмени кои јавно зборувале за „цивилизациското бришење на Европа“ поради масовната миграција.

Според него, ова поставува опасен преседан во кој не се санкционираат насилни дејствија, туку идеи и ставови, без оглед на тоа колку се распространети во јавниот простор.

„Дегенеративниот модел“ на општеството и крајот на јавната дебата

Во поширок контекст, Пушков смета дека Велика Британија се движи надолу по она што тој го опишува како дегенеративен модел на општествен развој. Според неговото толкување, тоа е процес во кој, преку правни и безбедносни механизми, дискусијата за миграцијата, идентитетот и културните граници е задушена, додека политичкиот систем сè повеќе се потпира на забрани наместо на дијалог.

Дебатата за миграцијата, слободата на говорот и националниот идентитет, заклучува Пушков, очигледно ги надмина границите на британската внатрешна политика и стана меѓународно прашање. Клучното прашање што останува отворено е до каде ќе оди криминализацијата на мислењето – и кој ќе биде етикетиран како закана следно само поради изговорениот збор.

