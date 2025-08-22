КРАЈ НА КОШМАРОТ НА СЕКОЈА ДОМАЌИНКА: Само следете го овој трик!

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за миење садови, честопати имаме голема главоболка од покрупните, како што се големите тенџериња и тави, особено кога во нив гори храна. По некое време, лименките изгледаат стари, валкани, а остатоците од храната се толку печени на нив, што не помагаат средства за чистење.

Многумина потоа одлучуваат да купат нов, наместо да се обидуваат да го исчистат послужавникот што го поседуваат. Сепак, постои едноставен и ефикасен трик со кој можете да го вратите сјајот на стариот сад.

Потребни ви се само неколку работи:

сода бикарбона

хидроген 3%

шише со распрскувач

жица за миење садови

Посипете великодушно сода бикарбона преку целиот плех. Истурете половина од шишето со хидроген во шишето со спреј и со него попрскајте сода или калај.

Оставете да делува најмалку четири часа или, ако садот е многу валкан, преку ноќ.

Потоа користете жица за да ја отстраните смесата од сода бикарбона од плехот. Триењето исто така ќе отстрани повеќе тврдоглави дамки и нечистотија.

Ако го оставивте послужавникот преку ноќ, намокрете ја жицата со вода и истријте ја тавата.

Откако ќе ги отстраните дамките, измијте ја тавата со топла вода и детергент за садови.

За да спречите дамки, истурање и изгореници на храната на садот за печење, користете алуминиумска фолија секогаш кога е можно, и ставете хартија за печење над неа, потоа храна.

На овој начин, вашите тави ќе останат чисти подолго.

