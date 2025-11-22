Крвава конфронтација на улиците на Белград, убиен е водачот на Гробарите од Земун

0 SHARES Сподели Твитни

Денес на улиците на Белград се случи убиство. Двајца напаѓачи со скутер се приближија и пукаа во еден од водачите на навивачите на Партизан од Земун, кој почина од сериозноста на повредите.

Полицијата во Србија започна голема операција „Виор 3“, а потрагата по напаѓачите во Нов Белград и Земун е во тек.

Убиството се случило кратко по 11:00 часот денес во Нов Белград, а напаѓачите веднаш го напуштиле местото на убиството.

Според „Нова.рс“, според неофицијални информации, убиен е Тадија Пантиќ, кој се сметаше за водач на навивачката група на Партизан од Земун. Тој и претходно бил цел на напади.

Младиот човек веќе двапати избегнал обид за атентат. Првиот пат беше за време на навивачкиот конфликт во Газела, кога напаѓачи на скутери пукаа во автомобили во кои се наоѓаа навивачи на Партизан, меѓу кои и него. Друг пат тој наводно бил цел во случајот со македонскиот модел Мартин С., кој почина во експлозија во неговиот стан.

Полицијата е сè уште на терен и се спроведува истрага.

