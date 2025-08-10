Крвавите милијарди на картелот Синалоа: Како најголемата нарко-мафија го акумулира своето богатство

0 SHARES Сподели Твитни

Картелот Синалоа е еден од најмоќните и највлијателните криминални синдикати во светот, познат по своите огромни приходи проценети на милијарди долари годишно. Главен извор на приход на картелот е трговијата со наркотици, вклучувајќи кокаин, хероин, марихуана и фентанил, кои ги шверцуваат преку сложени мрежи во САД и низ целиот свет. Покрај дрогата, картелот Синалоа заработува пари преку перење пари, изнуда и други криминални активности, што го прави една од најбогатите и најорганизираните криминални групи.ИсторијаКартелот Синалоа е основан кон крајот на 1980-тите во мексиканската држава Синалоа, а негови основачи се легендарни водачи како што се Хоакин „Ел Чапо“ Гузман, Исмаел „Ел Мајо“ Замбада и Хектор Луис Палма Салазар. Картелот е создаден како одговор на потребата од поголема контрола врз шверцот на наркотици од Јужна Америка во САД, заменувајќи ги претходните организации.Во 1990-тите и почетокот на 2000-тите, Синалоа стана доминантна сила во трговијата со дрога, проширувајќи го своето влијание низ мексиканската територија и воспоставувајќи сложени мрежи за шверц. Со иновативни методи како тунели и корумпирани службеници, картелот успеа да се прошири глобално.Падот на „Ел Чапо“ во 2016 година доведе до внатрешни конфликти и прераспределба на моќта, но Синалоа сепак остана еден од најмоќните картели, прилагодувајќи се на новите пазари и трендови, особено влегувајќи во трговијата со синтетички дроги како што е фентанилот.ЗаработкаСпоред ДВ , годишната добивка на картелот се проценува помеѓу 3 и дури 39 милијарди долари. Поконзервативните проценки, вклучително и оние на американските експерти и „Форбс“, сугерираат дека картелот Синалоа има приходи поголеми од 3 милијарди долари годишно.Агенцијата за борба против дрога на САД, ДЕА, исто така дава слична проценка од околу 3 милијарди долари годишно.Диверзификација на криминалните активностиПокрај трговијата со дрога, картелот ги прошири своите операции и вклучува перење пари, изнуда, киднапирање и трговија со оружје, со што дополнително го зголеми својот финансиски капацитет.Огромното богатство на лидериСе проценува дека Хоакин „Ел Чапо“ Гузман, поранешниот водач на картелот, имал лично богатство проценето на околу 1 милијарда долари на врвот на својата моќ. За време на неговото судење во САД, судот нареди заплена на средства во вредност од 12,6 милијарди долари, што беше означено како конзервативна проценка на вкупната финансиска сила на неговата мрежа.Исмаел „Ел Мајо“ Замбада, уште еден долгогодишен лидер, е познат по својата способност да избегне апсење и да ги одржува операциите на картелот на високо ниво.За разлика од Ел Чапо, Ел Мајо е поотворен и стратешки ориентиран, со богатство проценето на стотици милиони долари, и се верува дека контролира значаен дел од работењето и финансиите на картелот дури и денес.Неодамнешни случувања и притисок од владатаПомеѓу 2021 и февруари 2025 година, мексиканската влада заплени 5,4 тони фентанил, од кои 95 проценти потекнуваат од државите Синалоа, Сонора и Баја Калифорнија – центарот на активностите на картелот. Оваа офанзива ги влоши внатрешните конфликти во рамките на картелот, особено помеѓу „Лос Чапитос“ (синовите на Ел Чапо) и други фракции.Картелот Синалоа се смета за еден од најбруталните и најнасилните картели во светот. Нивната бруталност се одразува во конфликти со сопернички банди, насилство врз цивили, корупција на државни службеници и употреба на заплашување и ликвидации како средства за контрола на територијата и бизнисот.

