Крвавото око на кралот Чарлс ја ужасна јавноста: „Тој е полошo отколку што кажуваат“

Крвавото око на кралот Чарлс ги загрижи Британците, поради што Палатата мораше да се исчисти.Кога кралот Чарлс III ги пречека претседателот и првата дама на Франција пред два дена, кои беа во тридневна јавна посета на Велика Британија, неговото крваво око го вклучи алармот кај многу Британци кои се прашуваа дали тоа е поврзано со ракот од кој боледува.На бројните слики од приемот, доминираше црвенилото во неговото око. Извор од Палатата наскоро се јави и тврдеше дека ова е вистината за вознемирувачкиот феномен.King Charles spotted with painful-looking red eye after suffering burst blood vessel ahead of Macron state visit pic.twitter.com/kjWAq0tK7m— The Sun (@TheSun) July 8, 2025Извор од Палатата изјавил дека Чарлс III имал пукнат капилар во окото и дека проблемот не е поврзан со рак или со некој друг здравствен проблем, пишуваат странските медиуми.Според веб-страницата на клиниката Мајо, напукната вена во окото може да изгледа алармантно, но обично е безопасна. Често се јавува без никаква повреда и може да биде предизвикана од нешто толку безопасно како силно кивање или кашлица. Обично не е потребен третман, а црвенилото обично исчезнува само по себе во рок од една до две недели.„Полошо е за него отколку што велат, ја кријат суровата вистина од нас“, веруваат некои Британци, додека кралот Чарлс изгледаше многу весело кога ги пречека Макронови, или барем сакаше да остави таков впечаток и да го тргне погледот од црвеното око.



