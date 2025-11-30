Крвта не е вода: Братучедите на принцезата Дајана го поддржаа принцот Вилијам и покажаа колку личат на својата тетка (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Елиза и Амелија Спенсер добија одлични критики за нивните нови модни изданија. Тие носеа фустани Сафија, речиси идентични модели, како и чанти „Елиза“ од Аспинал од Лондон, кои беа дизајнирани во соработка со Лејди Елиза Спенсер.

Принцот Вилијам ги додели наградите како покровител на добротворна организација која се бори за зачувување на природата и образованието во Африка, каде што пораснале сестрите на неговиот чичко.

Наградите се доделуваат од 2005 година, а една награда го носи името на британскиот наследник на престолот, наградата „Принц Вилијам“ за зачувување на природата во Африка.

Близначките, заедно со нивната постара сестра, Лејди Кити Спенсер, често го поддржуваат принцот Вилијам во неговите добротворни активности, особено „Центрапоинт“, добротворната организација за бездомници, чиј покровител беше принцезата Дајана.

„Центрепоинт“ беше првата добротворна организација што именуваше принц за свој патрон, по што следеше Туск.

Братучедите на принцезата Дајана, кои неодамна воодушевија со модни ревии во Катар, многу потсетуваат на Лејди Ди по стил и имиџ, која често носеше фустани слични на оние што сега ги избираат Амелија и Елиза, а го следат нејзиниот пример и во областа на хуманитарната работа.

Познатата и незаборавна принцеза сигурно би била пресреќна кога би видела колку се блиски Амелија, Елиза и Вилијам.

Зара и Мајк Тиндал, ќерката и зет на принцезата Ана, исто така вчера го поддржаа Вилијам. Тетката и сестрата на британскиот принц носеа мал црн фустан, моделиран од Ребека Валанс, и обетки од Кики Мекдоноу. Накитот од овој бренд го обожава и Кејт Мидлтон, која денес блесна во овој фустан.

Зара и Мајк Тиндал беа трогнати од говорот на принцот Вилијам, во кој се пофалија жртвите на луѓето кои го штитат природниот свет на Африка и покрај она што изгледа како непремостливи предизвици.

Зара Тиндал не ги криеше своите емоции додека го слушаше својот брат како зборува за загубата на заштитниците на природата кои „трагично ја направија најголемата жртва при вршење на должноста“ и „храброста и посветеноста на мажите и жените кои избираат да станат заштитници на природата“, пишува tatler.com.

Беше многу емотивна и посебна вечер како доказ дека Вилијам, еден ден кога ќе стане крал, ќе има огромна поддршка од своето семејство кое веќе го гледа како инспиративен лидер. Принцот се сретна и со познатиот Рони Вуд, член на иконските „Ролинг Стоунс“, кој дојде на доделувањето на наградата со својата сопруга Сали Хамфрис Вуд.

