Кремаста, лесна и брза: Торта која не се пече а е идеална кога сакате едноставен десерт

Доколку ви е потребен брз и кремаст десерт, обавезно пробајте ја оваа вкусна торта направена од колачиња, ореви и чоколадо. Не бара печење и ќе ви треба не повеќе од половина час за да ја подготвите.
Рецептот го најдовме на YouTube каналот „Домашни рецепти“.
Состојки:
2 x 200 грама крем во прав за шлаг
2 x 300 милилитри вода (или минерална вода/млеко)
2 x 180 грама павлака
2 x 50 грама шеќер во прав
600 грама мелени бисквити
200 грама мелени ореви
100 грама темно чоколадо
80 грама млечно чоколадо
една лажица масло
За декорација ви треба шлаг и мелени ореви.
Подготовка:
Прво, растопете ги двете чоколади со една лажица масло и оставете ги накратко да се изладат. Потоа, матете 200 грама шлаг со 300 милилитри вода (или минерална вода/млеко) додека не добиете цврст шлаг.
Потоа додадете 180 грама павлака и 50 грама шеќер во прав. Добро матете и постепено додавајте 600 грама мелени бисквити. Смесата треба да биде поцврста. Префрлете ја во калап со дијаметар од 24 сантиметри и израмнете ја.
Потоа, подгответе го вториот слој. Изматете 200 грама шлаг со 300 милилитри вода. Додадете 180 грама павлака, 50 грама шеќер во прав и мелени ореви. Кратко измешајте, потоа додадете го растопеното чоколадо и повторно добро измешајте сè. Прелијте ја оваа смеса врз првиот слој и измазнете ја.
Тортата треба да се олади најмалку 1,5 до 2 часа, а потоа нежно извадете ја од калапот. Можете да ја јадете веднаш, или можете да ја декорирате со шлаг и сечкани ореви.
