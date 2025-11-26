0 SHARES Сподели Твитни

Доколку ви е потребен брз и кремаст десерт, обавезно пробајте ја оваа вкусна торта направена од колачиња, ореви и чоколадо. Не бара печење и ќе ви треба не повеќе од половина час за да ја подготвите.

Рецептот го најдовме на YouTube каналот „Домашни рецепти“.

Состојки:

2 x 200 грама крем во прав за шлаг

2 x 300 милилитри вода (или минерална вода/млеко)

2 x 180 грама павлака

2 x 50 грама шеќер во прав

600 грама мелени бисквити

200 грама мелени ореви

100 грама темно чоколадо

80 грама млечно чоколадо

една лажица масло

За декорација ви треба шлаг и мелени ореви.

Подготовка:

Прво, растопете ги двете чоколади со една лажица масло и оставете ги накратко да се изладат. Потоа, матете 200 грама шлаг со 300 милилитри вода (или минерална вода/млеко) додека не добиете цврст шлаг.

Потоа додадете 180 грама павлака и 50 грама шеќер во прав. Добро матете и постепено додавајте 600 грама мелени бисквити. Смесата треба да биде поцврста. Префрлете ја во калап со дијаметар од 24 сантиметри и израмнете ја.

Потоа, подгответе го вториот слој. Изматете 200 грама шлаг со 300 милилитри вода. Додадете 180 грама павлака, 50 грама шеќер во прав и мелени ореви. Кратко измешајте, потоа додадете го растопеното чоколадо и повторно добро измешајте сè. Прелијте ја оваа смеса врз првиот слој и измазнете ја.

Тортата треба да се олади најмалку 1,5 до 2 часа, а потоа нежно извадете ја од калапот. Можете да ја јадете веднаш, или можете да ја декорирате со шлаг и сечкани ореви.

The post Кремаста, лесна и брза: Торта која не се пече а е идеална кога сакате едноставен десерт appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: