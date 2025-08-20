Кремљ ги намалува разговорите со Зеленски, додека Трамп предупредува дека Путин можеби не сака да склучи договор

0 SHARES Сподели Твитни

Кремљ ги намали гласините за претстојна средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, додека Доналд Трамп го повтори својот повик двајцата лидери да се сретнат за да разговараат за завршување на војната во Украина .Притисоците за билатерална средба доаѓаат откако американскиот претседател се сретна со Путин во Алјаска минатата недела, а во понеделник ги пречека седум европски лидери и Зеленски во Белата куќа.Трамп призна дека конфликтот е „тежок“ за решавање и призна дека е можно рускиот претседател да не бил заинтересиран за прекин на непријателствата, објавува „Телеграф“.„Ќе дознаеме за претседателот Путин во следните две недели. Можно е тој да не сака да склучи договор“, рече тој во вторник.Трамп посочи дека „би било подобро“ ако Путин и Зеленски се сретнат без него, во интервју со конзервативниот радио водител Марк Левин доцна во вторникот навечер.Тој додаде дека ќе присуствува на состанок со двајцата лидери „доколку е потребно“, но сака да „види што ќе се случи“.Рускиот претседател му рече на Трамп во понеделник дека е „отворен“ за идејата за директни разговори со Украина, но следниот ден министерот за надворешни работи Сергеј Лавров ја омекна таа сега нејасна обврска.Секој состанок ќе треба да се подготвува „постепено почнувајќи од експертско ниво, а потоа поминувајќи низ сите потребни чекори“, рече тој, повторувајќи честа фраза од Кремљ.Дмитриј Пољански, заменик-претставник на Русија во ОН, за Би-Би-Си изјави дека „никој не ја отфрлил“ можноста за директни разговори, „но тоа не треба да биде состанок само заради состанок“.Се очекува воените шефови на НАТО да одржат виртуелен состанок во среда, додека шефот на британската војска, адмиралот Тони Радакин, патува во Вашингтон на разговори за распоредување безбедносни сили во Украина.Во вторникот беше објавено дека Путин му предложил на Трамп Зеленски да отпатува во Москва на разговори, нешто на што Украина веројатно никогаш нема да се согласи.Предлогот можеби беше рускиот начин да презентира опција толку недостижна што Киев не би можел да ја прифати.Разговорите во изминатите неколку дена се чини дека му дадоа на Трамп обновено разбирање за сложеноста на војната и јазот помеѓу барањата на Москва и ставот на Киев.Многу фалениот прекин на огнот, за кој тој рече дека може да го убеди Путин да се согласи, не се материјализираше, а сега американскиот претседател изјави дека Украина и Русија треба директно да преминат кон траен мировен договор – но е постигнат одреден напредок во однос на безбедносните гаранции за Украина.Зеленски и европските лидери се чини дека го убедиле Трамп дека таквите обврски би биле од најголема важност за суверенитетот на Киев во случај на мировен договор.Во вторник, Трамп изјави дека САД се подготвени да им помогнат на Европејците „од воздух“ доколку тие испратат трупи на терен во Украина во случај на прекин на огнот или мировен договор, иако ја исклучи можноста за распоредување американски трупи.Сепак, американскиот претседател не навлезе во детали за тоа дали таквата воздушна поддршка може да вклучува разузнавање или употреба на борбени авиони.Иако обврските на Трамп остануваат нејасни, „коалицијата на добронамерните“ предводена од Франција и Обединетото Кралство соопшти дека работи на изготвување планови за безбедносни сили што би можеле да бидат испратени во Украина доколку завршат непријателствата.По виртуелниот состанок на групата во вторникот, портпарол на Даунинг стрит изјави дека групата ќе се сретне со американски колеги во наредните денови за „понатамошно зајакнување на плановите за обезбедување силни безбедносни гаранции“.По самитот со Путин и неодамнешните разговори со Зеленски, Трамп сега се чини дека мисли дека директните разговори меѓу Украина и Русија би можеле да доведат до мировен договор – иако призна дека имало „големи судири“ меѓу двајцата лидери.Последниот пат кога се сретнаа беше во 2019 година. Оттогаш, војната на Москва врз Киев резултираше со десетици илјади жртви, како и со широко распространето уништување и континуирани воздушни напади врз цивилни цели.

