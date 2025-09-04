Кремљ смета на „црно злато“: Путин вели дека Русија има резерви на јаглен што можат да траат 900 години

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека резервите на јаглен на Далечниот Исток на земјата се толку големи што би можеле да траат и до девет века.Тој го нагласи ова за време на состанокот посветен на развојот на енергетскиот сектор во овој регион, нагласувајќи дека понатамошното градење на капацитетите и стабилното снабдување со енергија се клучен приоритет на Кремљ.Според него, потрошувачката на електрична енергија на Далечниот Исток се зголемила за 28 проценти во последните десет години, што, тврди тој, укажува на забрзан развој на регионот. Путин предупреди дека веќе има недостиг од природен гас и дека побарувачката ќе се зголеми повеќекратно во наредните години.Тој побара проценка на можноста за проширување на употребата на јаглен во енергетскиот сектор, осврнувајќи се на „исклучително солидни резерви“ кои, според различни анализи, можат да бидат доволни до 900 години.Рускиот претседател нагласи дека смета дека нуклеарната енергија е целосно во согласност со „зелените стандарди“ и дека оваа област треба да продолжи да се развива. Тој, исто така, ја нагласи потребата од поинтензивни инвестиции во хидроенергијата, што ја опиша како ефикасно и еколошки прифатливо решение, но исто така потсети дека потенцијалот на реките на Далечниот Исток сè уште не е доволно искористен.„Реставрацијата на енергетските мрежи не смее да се одложува. Потребно е да се развијат проекти за големи хидроцентрали, што исто така ќе помогне да се зачува експертизата во оваа област по која Русија беше позната“, рече Путин.Иако, според него, нема знаци за акутен недостиг на производствен капацитет во регионот, рускиот претседател инсистира дека брзо се развиваат планови за да се избегнат идните енергетски кризи.

