– Комуникациите меѓу руските и украинските преговарачки групи моментно се во прекин, соопшти портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.Говорејќи на брифингот во Москва, Песков изјави дека не се користат каналите што се воспоставени и отворени.„Комуникациските канали се тука, тие функционираат. Нашите преговарачи имаат можност да комуницираат преку овие канали, но засега веројатно е посоодветно да се зборува за пауза“, рече тој.Оваа пауза доаѓа по три рунди разговори одржани во Истанбул, Турција, од мај, кои резултираа со договори за размена на затвореници „илјада за илјада“ и враќање на телата на војниците. Последната рунда ги прошири дискусиите за да вклучи цивили и предлози за заеднички работни групи и кратки хуманитарни прекини на огнот.Песков повтори дека Русија останува подготвена за дијалог, а ја обвини Европа дека го попречува процесот.„Руската страна и натаму е подготвена да продолжи со мирен дијалог и да бара начини за решавање на конфликтот. Сепак, вистина е дека Европејците го попречуваат овој напор. Ова не е тајна“, тврдеше тој.Тој предупреди дека преговорите не можат да донесат моментални резултати и дека никој не треба да биде претерано оптимистичен, осврнувајќи се на првичното верување на американскиот претседател Доналд Трамп во брзо решавање, кое подоцна се промени.Во врска со европските реакции на тековните руско-белоруски воени вежби „Запад-2025“, Песков рече дека тие изгледаат „емоционално набиени“ и додаде: „Под нормални услови на конструктивен, мирен и пријателски соживот, претставниците на соседните земји секогаш имаа можност да набљудуваат вакви вежби“.„Таква практика постоеше. Меѓутоа, сега, со оглед на непријателскиот став на Западна Европа кон нас, природно е дека сето ова води кон слични емоционални преоптоварувања за тие земји“, рече Песков.Песков рече дека Русија никогаш не ѝ се заканила на ниедна европска држава, а НАТО постојано се движи кон границите на Русија.„Токму Европа, како дел од НАТО, која служи како алатка за конфронтација, а не за мир и стабилност, постојано се приближува до нашите граници“, рече тој.

