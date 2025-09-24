Средбата меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Владимир Зеленски без сериозна подготовка е само публицитет осуден на неуспех, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков. Коментирајќи го предлогот на Путин Зеленски да се сретне во Москва, Песков им рече на руските медиуми: „Зошто не би дошол, ако е отворен за дијалог“.

Да потсетиме, Зеленски го отфрли предлогот, тврдејќи дека е подготвен за средба во кој било формат. Портпаролот на Кремљ додаде дека Киев предложил неприфатливи опции, како што се Швајцарија и Австрија, за средба меѓу Путин и Зеленски.

„Швајцарија и Австрија де факто веќе не се неутрални држави за Русија“, рече тој. Песков, исто така, истакна дека Киев не изразил желба да формира работни групи како дел од процесот на преговори.