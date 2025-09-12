Кремљ тврди дека руско-белоруските воени вежби се планирани, а не насочени против никого

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека претстојните руско-белоруски вежби „Запад-2025“, закажани за периодот од 12 до 16 септември, се одвиваат според планот и не се насочени против која било земја.

„Вежбите навистина ќе се одржат. Тие се планирани вежби. Тие не се насочени против никого. Станува збор за продолжување на воената соработка и разработка на интеракцијата меѓу двата стратешки сојузници“, рече Песков на прес-конференција во Москва.

Тој нагласи дека Русија останува посветена на зајакнување на воената координација со Белорусија, додавајќи: „Тоа апсолутно не е тајна за никого, сите добро го знаат тоа. И повторувам уште еднаш, сите овие акции не се насочени против некои трети земји“.

Вежбите „Запад-2025“, кои треба да започнат на белоруска територија овој петок, ќе се фокусираат на заштитата на воената безбедност на руско-белорускиот сојуз, познат како Федерални држави.

Според министерствата за одбрана на Русија и Белорусија, активностите ќе вклучуваат одбивање на воздушни напади, спротивставување на саботажни групи, планирање на употреба на нуклеарно оружје и ракување со новиот руски балистички ракетен систем со среден дострел „Орешник“.

Во меѓувреме, Полска и НАТО спроведуваат свои вежби на ниво на дивизијата „Железен бранител“, во кои учествуваат околу 34.000 војници и 600 единици опрема.

Руско-белоруските вежби ќе започнат само два дена откако полскиот премиер Доналд Туск ја обвини Русија за нарушување на полскиот воздушен простор со, како што ги нарече, „руски дронови“, што ја натера Варшава да свика консултативен состанок на НАТО.

Запрашан за инцидентот, Песков се повика на соопштението на руското Министерство за одбрана во кое се негира какво било таргетирање на Полска и понудата за разговор со полските претставници за намалување на тензиите.

Во врска со критиките кон Полска, Песков рече: „Реториката на изјавите што доаѓаат од Варшава не е ништо ново. Овој вид реторика неодамна стана вообичаена во речиси сите европски престолнини. Гледаме нејзино продолжување“.

Во врска со тоа дали претседателите Владимир Путин и Доналд Трамп би можеле да разговараат за инцидентот по телефон, Песков рече дека во моментов нема такви планови, но дека „доколку е потребно, тоа може брзо да се организира“.