Крем супа, пита, леб и десерти: 5 идеи како да подготвите тиква оваа есен

Есента без мирис на тиква не е вистинска есен. Тој мирис на топлина, рерна и цимет, тој звук на нож што сече мека, портокалова кора… Во секој дом, има барем едно сеќавање што започнува со тиква.

И сега, кога пазарите се полни со ова есенско богатство, вистинско време е да го искористите во сите нејзини форми – солено, слатко, здраво, миризливо.

Ова се најубавите и наједноставните идеи за тоа како да ја претворите тиквата во пет различни јадења – секое од нив на свој начин топло, утешно и совршено за есенските денови.

Крем супа од тиква – Златната лажица на есента

Ако постои јадење што ја загрева душата, тоа е ова.

Лесно, кремасто, миризливо и едноставно. Сè што ви треба се коцки тиква, малку кромид, маслиново масло и зеленчукова супа. Откако сè ќе се свари и измеша, додадете прстофат мускатно оревче, лажица крем или кокосово млеко – и ќе го добиете совршениот баланс на слатко и солено.

За појак вкус, можете да додадете малку ѓумбир, а ако сакате контрасти, наросете неколку печени семки од тиква одозгора. Оваа супа не е само оброк, туку мал ритуал што го враќа мирот по напорниот ден.

Печена тиква со мед и цимет – едноставна, но неодолива

Мирисот на печена тиква во рерна е најубавиот мирис на есента.

Наредете ги исечените парчиња тиква на плех за печење, премачкајте ги со мед, наросете со цимет и ванила и печете додека не се карамелизираат по рабовите. Оваа комбинација од сладост и топлина создава вкус што потсетува на детството и студените вечери покрај шпоретот.

Можете да додадете и малку ореви или бадеми за крцкавост, или капка сок од лимон за да ги извлечете сите ароми. Идеална е како десерт, ужина или топол додаток на чај.

Солена пита од тиква и сирење – крцкава и кремаста

Ова е јадење што мириса на дома.

Направете фил од печена тиква, рикота или фета сирење, додадете јајце, малку павлака и зачини по вкус. Сето ова ставете го во тенко растегнато тесто или домашно тесто и печете го додека не добие златно-кафеава боја.

Резултатот е пита која е крцкава однадвор, а мека и кремаста одвнатре. Совршена е за вечера, со чаша јогурт или како топол појадок за време на викендот, кога целата куќа се буди со мирис на печена кора и сирење.

Леб од тиква – миризлива класика за секое утро

Ако сакате леб што мириса на цимет, јаткасти плодови и топлина, ова е вистинскиот рецепт за вас.

Додајте варено пире од тиква во тестото за леб, заедно со лажичка мед и прстофат цимет. Ќе биде меко, ароматично и ќе остане свежо подолго.

Совршена е за појадок со путер и џем, но и како основа за сендвичи со козјо сирење и рукола. Овој леб има сè што есента треба да донесе – мир, едноставност и топлината на домот.

Десерт од тиква и цимет – лесен, кремаст и убав чизкејк од тиква

Ако сакате тирамису или мус, ова е неговата есенска верзија.

Измешајте го печеното пире од тиква со грчки јогурт, цимет и малку мед. Додадете рендана кора од портокал и ставете сè во чаши, со трошки од бисквити или овесни снегулки. Оставете да се излади пред сервирање и наросете со какао или јаткасти плодови.

Резултатот е десерт кој изгледа луксузно и се прави за 10 минути. Лесен, здрав, топол и вкусен – исто како есента што ја сакаме.

И – не ги фрлајте семките

Измиени, сушени и печени на ниска температура, семките од тиква стануваат совршена здрава ужина.

Полни се со цинк и железо, го зајакнуваат имунитетот и совршено одат со кафе или чај.

