Крем супа со печурки која е спас за жешките денови: Го закрепнува организмот за секунда

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

250 г печурки250 г буковки1 кромид2 чешниња лук1 компир1 морков1 литар зеленчукова или пилешка супа200 мл растителна павлака за готвењемасло за пржењесол и црн пипер по вкуссвеж магдонос (ситно сечкан)

Подготовка:

Загрејте го маслото во тенџере, додадете го кромидот и лукот и пржете ги додека не омекнат. Додадете ги сечканите печурки и пржете ги додека не омекнат. Додадете ги сечканите компири, морковите и супата. Додадете ја павлаката за готвење, солта и биберот по вкус. Варете ја чорбата уште неколку минути, па потоа изблендирајте ја. Сервирајте наросено со свеж магдонос.

Пронајдете не на следниве мрежи: