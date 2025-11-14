Кренар Лога се повлекува од политиката

Поранешниот министер за правда, Кренар Лога, во објава на „Фејсбук“ соопшти дека ја напушта неговата партија, Алијанса за Албанците, и целосно се повлекува од политиката.

„Почитувани сопартијци, почитувани граѓани, по подолг период на анализа и рефлексија, одлучив да се повлечам од партискиот живот и од сите функции што досега сум ги извршувал во Алијансата за Албанците. Ова не е лесна одлука за мене, затоа што во текот на целиот овој пат ја вложив својата енергија, срце и душа, па дури и повеќе од тоа. Имав чест да запознаам верни и неуморни соработници, како и такви што не го издржаа долгиот и предизвикувачки пат. Во изминатите десет години имав можност да запознаам посветени луѓе, искрени пријатели и оддадени соработници. Заедно поминавме низ битки што оставија трага во нас, исто како што и ние оставивме трага во тие битки“, пишува Лога во објавата.

„Имам многу што да раскажам… Се надевам дека еден ден ќе најдам храброст сето тоа да го ставам на хартија“, додава поранешниот министер.