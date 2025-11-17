„Кривичниот законик повеќе не смее да служи како амнестија!“: Вреди бара систем што ќе ги штити граѓаните

Претставниците на партијата „Вреди“ (Влен) денеска со остра реакција за носењето на Кривичниот закон и начините на гласање во Собранието кога беше користено европското знаменце за побрзо да се донесе некој закон, поради кој, како што посочуваат од партијата, денеска народот трпи штети.

– Биномот ДУИ-СДСМ го користеше европското знаме не за Европа, туку како крпа за да ги избрише трагите на Никола Груевски и да ја спаси кожата на Сашо Мијалков.

Под маската на „хармонизација со ЕУ“, тие гласаа за измени во Кривичниот законик за кои денес гледаме како целото општество пати.

Ова не беше закон за европски стандарди, туку понуда за амнестија за заробување на државата, потпишана од ДУИ во име на Албанците, но во интерес на Груевски, Мијалков и кликите што ги ограбија и Албанците и Северна Македонија.

На оваа земја ѝ е потребна вистинска правда, а не закони прилагодени на каприците на политичарите кои се плашат од одговорност – се посочува во соопштението на Вреди.

Од таму додаваат дека „изработката на новиот Кривичен законик бара длабинска анализа, професионално усогласување и вклучување на најдобрата правна експертиза“:

Поради ова од партијата велата дека поддржуваат одговорен пристап заснован на европските принципи.

– Нашиот пристап е јасен: на земјата ѝ е потребен современ Кривичен законик, изграден врз принципот на еднаквост пред законот и со реален капацитет да обезбеди ефикасно казнување за корупција и злоупотреба на моќ.

ВЛЕН беше првиот што побара зголемена одговорност за корупција на високо ниво, преку уставен амандман. Нашиот приоритет е едноставен, кривичен систем што ги штити граѓаните и правдата, а не оние што со години го користеа законот за да се исчистат од скандали – стои на крајот од соопштението.