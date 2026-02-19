Кривични пријави против четири лица од Штип за злоупотреба на службена положба и оштетување на буџетот за 297.730 денари

0 SHARES Сподели Твитни

СВР Штип поднесе кривична пријава против Ј.В. (83), В.Џ. (80) и Т.А. (68), сите од Штип, поради постоење основани сомненија дека сториле континуирано кривично дело „злоупотреба на службена положба и овластување“ и континуирано кривично дело „измама при добивање кредит или друга погодност“, како и против З.С. (44) од Штип поради постоење сомненија дека сторила континуирано кривично дело „измама при добивање кредит или друга погодност“.

Првите тројца обвинети, во периодот од септември 2012 до октомври 2024 година, во својство на претседатели на Здружението на работници со инвалидитет – Штип, ги префрлиле дневниците што четвртообвинетата З.С. ги заработувала како секретарка на здружението на трансакциската сметка на нејзината мајка, за да не ѝ биде одземено правото на социјална помош за деца и образование.

„З.С., со презентирање на лажни факти, ја измамила новата претседателка на здружението дека ѝ должи пари на мајка си и во име на здружението склучила договор за отстапување на побарувања со мајка си, а по смртта на мајка си, истиот договор го склучила и со ќерка си.“

„Исто така, првообвинетиот и второобвинетиот извршиле исплати на себе и на други лица за рочишта што не биле одржани, како и исплатиле еднократна финансиска помош на лица кои немале право на таква помош. Третообвинетиот склучил договор за закуп на станбен простор во периодот кога бил на сила огласот за закуп на станбен простор, односно без да ги земе предвид сите поднесени барања.“

„Во неколку случаи, тој уплатил пари од својата службена сметка на својата трансакциска сметка, како и извршил нелегални исплати на пари на правно лице за сомнителни активности што ги извршувал во прехранбениот сектор. Со овие дејствија, првите тројца обвинети го оштетиле буџетот на здружението во вкупен износ од 297.730 денари, а на четвртообвинетиот му овозможиле да стекне противправна материјална корист од 88.234 денари“, велат од МВР.

