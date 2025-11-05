Криза? Што е тоа? BMW го тројно зголемува профитот во 2025 година, гигантот се спротивставува на проблемите во автомобилската индустрија

0 SHARES Сподели Твитни

Додека другите производители на автомобили во Германија пријавија големи загуби, BMW забележа значително зголемување на профитот во споредба со претходната година.

BMW го зголеми својот профит повеќе од трипати во третиот квартал од 2025 година. Компанијата со седиште во Минхен објави заработка од околу 1,7 милијарди евра.

Причината за ова значително зголемување е невообичаено слабиот компаративен квартал во споредба со претходната година, во кој БМВ се бореше со проблеми со системот за сопирање испорачан од Континентал и затоа привремено не беше во можност да го испорача планираниот број автомобили. Во тоа време, профитот беше под половина милијарда евра.

Во последниот квартал, приходите се намалија за 0,3 проценти на 32,3 милијарди евра, објави компанијата. Оваа бројка беше под очекувањата на аналитичарите. Сепак, основната маржа на профит на BMW во автомобилскиот бизнис се подобри за 2,9 процентни поени на 5,2 проценти.

„Со овие бројки, компанијата е на добар пат да ги постигне своите цели за 2025 година. Европските цели за емисии на CO2 исто така ќе бидат исполнети оваа година. BMW покажа колку е робустен и одржлив нашиот бизнис модел“, рече извршниот директор на BMW, Оливер Зипсе.

Генерално, BMW оствари профит по оданочување од 5,7 милијарди евра во првите три квартали. Во споредба со конкурентите, BMW е во солидна позиција во индустријата за време на тековната криза.

Мерцедес, пак, објави профит од 3,9 милијарди евра по девет месеци, додека многу поголемата групација Фолксваген, со своите подружници Ауди и Порше, управуваше само со 3,4 милијарди евра. Од тоа, речиси 2,1 милијарди евра профит му се припишуваат на Ауди. Од друга страна, Порше едвај успева да го израмни резултатот.

„Мерцедес отиде предалеку со својот прекумерен фокус на луксуз, додека Порше инвестираше премногу и пребрзо во електромобилноста. И двата производители сега се дистанцираат од овие стратегии. Ауди сè уште страда од последиците од кризата со дизел моторите. Понатаму, Фолксваген е зафатен со својата програма за намалување на работните места“, рече експертот за индустријата Фердинанд Дуденхефер.

Кога станува збор за BMW, тој ја гледа причината за ваквите финансиски резултати првенствено во долгорочна и стабилна стратегија.

„Фактот дека BMW е сè уште во најдобра позиција во споредба со останатите германски производители е исто така последица на нивната стабилна долгорочна стратегија“, смета тој.

