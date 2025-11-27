Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека правното признавање на регионите Крим, Донецк и Луганск како дел од Руската Федерација треба да биде едно од главните прашања во преговорите со САД.

Ова го објавуваат пропагандните медиуми. Тој коментираше за подготвеноста на американската страна да ги признае Крим и Донбас само де факто, а не де јуре.

Според мислењето на Путин, ова прашање дефинитивно треба да се постави за време на преговорите.

„Ова треба да биде предмет на нашите преговори со американската страна. Ви благодарам што го привлечевте вниманието на ова. Ова е една од клучните точки“, рече Путин.