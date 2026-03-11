0 SHARES Сподели Твитни

Кристина Спалевиќ зборуваше за информацијата што ја објавивме малку претходно, дека вчера, 10 март, имало расправија во станот на Вождовац, дека реагирала и полицијата, а на Кристијан Голубовиќ му е забрането да комуницира и да се приближува .

– Кристијан и јас повеќе не сме заедно, ниту пак некогаш ќе бидеме. Овој пат одбирам да молчам. Ви благодарам на сите за разбирањето – напиша таа на Инстаграм.

Точно е, го пријавив во полиција, доби забрана за приближување, но морам да кажам дека немаше физичко насилство, туку истото се случува со месеци. По она од минатото лето, знаев дека таму нема иднина, имаше само вербално насилство, физичко насилство не се случи – објави потоа Кристина во изјава за Pink.rs.

Кристијан Голубовиќ за Телеграф: „Сè ќе биде одлично, се сакаме“

– Постојано се шпекулира за нас. Такви сме, можеби понекогаш се лутиме, се расправаме. Но, се сакаме и имаме деца, тоа нè поврзува и ќе нè поврзува целиот наш живот – започна Кристијан.

– Од љубов и почит кон неа, нема да кажам каков однос имаме сега, но сè ќе биде смирено. Работиме на исто место, имаме и некои свои шеги, но сè ќе биде одлично – рече Голубовиќ за Telegraf.rs.

Да ве потсетиме дека во вторник, полицијата во Белград воведе итни мерки за отстранување на Кристијан Голубовиќ од неговиот стан и забрана за приближување и комуникација со неговата сопруга Кристина Спалевиќ, бидејќи по вербална расправија со неа, тој ја навредувал, упатувал закани, а потоа физички ја нападнал туркајќи ја.

Истрагата ја води Вториот работен штаб во Белград.

The post Кристина се огласи по драмата со Кристијан Голубовиќ: „Го пријавив! Никогаш повеќе нема да бидеме заедно“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: