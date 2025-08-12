Кристијано Роналдо конечно се жени: Џорџина го покажа вереничкиот прстен (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Португалскиот ас Кристијано Роналдо се жени! Џорџина Родригез ја објави веста на Инстаграм.Џорџина, долгогодишната партнерка на Роналдо, а сега и свршеница, објави фотографија од својата рака со веренички прстен и пораката:„Да, го сакам. Во овој и во сите мои животи“, гласеше пораката на Аргентинката, во објава која брзо беше исполнета со коментари во кои им честитаа на двојката.Роналдо и Џорџина се во врска од 2016 година, но дури сега одлучија да го направат големиот чекор и да се венчаат, чии детали сè уште не се објавени.Заедно имаат две ќерки, Алана (8) и Бела (2), додека Роналдо го има и 14-годишниот Кристијано Џуниор, а идентитетот на неговата биолошка мајка сè уште не е откриен.Покрај тоа, тие имаат близнаци, Матео и Ева (7), кои се родени од сурогат мајка.

