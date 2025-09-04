Кристијан Голубовиќ има здравствени проблеми! Минува низ пекол откако раскина со Кристина, а сега има уште еден проблем (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

По бурната раскинување со Кристина Спалевиќ, Кристијан Голубовиќ поминува низ еден од најтешките периоди во својот живот. Тој има здравствени проблеми а тоа го откри во изјава за српскиот портал Курир.– Не сум во добра здравствена состојба. Имам притисок од целата ситуација, а денес малку го повредив левото колено на тренинг. Изгубив 8 килограми за 10 дена. Големиот стрес што го имав во претходниот период е одговорен за тоа. Сите овие нагаѓања и брборења… Навистина се предадов на тренинг. Сакам да се изедначам со младиот човек.Зборуваше за раскинувањето со Кристина– Тоа е нејзин избор, таа има право. Ја оставив Кристина да си ја олади главата, таа е лута за многу работи. Најмногу е лута на Александра Бабејиќ. Поминав низ илјадници жени, но кога жената е на пат, морам да сакам некого за да бидам со неа, бидејќи веќе немам 20 години – рече Кристијан, а кога го прашаа за неговите испади на Фарма, меѓу кои беше и флертувањето со Кики Стар, тој го кажа следново:– Јас сум стрејт, а ти зборуваш за ментално растроен човек – бесно рече Кристијан и ја спушти слушалката.Кристина не размислува за помирување?– Многу пати сме се расправале во животот, никогаш не помислив дека ќе се разделиме, меѓутоа, се случија многу лоши работи. Штом направив таков радикален чекор, сè е јасно, но никогаш не вели никогаш. Никогаш не би направила циркус од мојот живот, па затоа, ако треба да се вратам на стариот начин, можам да кажам дека не размислувам за помирување. Ме вознемири што не се консултираше со мене. Верувам дека тој треба да ги вози своите деца во својот автомобил, а не Александра Бабејиќ и кучето со вратоврска – рекла таа.

