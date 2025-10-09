Крофните „Принцеза“ се десерт за сите пригоди, со овој рецепт ќе бидат како од слаткарница

0 SHARES Сподели Твитни

Крофните „Принцеза“, со нивната лесна, крцкава кора и богат, свиленкасто-кремаст фил, се неизбежен класик на трпезите со години.Иако изгледаат луксузно, нивната подготовка не е толку комплицирана како што изгледа, само треба внимателно да ги следите упатствата во рецептот.Состојки за бисквитот:

150 грама брашно

четири јајца

250 милилитри вода

120 грама маргарин

една лажица шеќер

прстофат сол

Состојки за кремот:

две жолчки од јајца

120 грама маргарин

половина литар млеко

пет лажици згуснувач

250 грама шеќер

две кесички ванилин шеќер

200 милилитри слатка павлака

Подготовка:Во голем сад ставете вода, потоа додадете шеќер, малку сол и маргарин исечен на коцки. Оставете да се свари. Кога ќе зоврие, додадете го брашното и мешајте додека не добиете рамномерна смеса. Не треба да останат грутки. Потоа, оставете ја смесата да се олади.Откако смесата ќе се олади, додадете ги јајцата едно по едно. Потоа, префрлете ја смесата во кеса за шприц и распоредете ги крофните во плех обложен со хартија за печење. Оставете простор помеѓу крофните бидејќи ќе се прошират за време на печењето.Вклучете ја рерната на 200 степени и кога ќе се загрее, ставете ги крофните да се печат околу 20 минути. После тоа, намалете ја температурата на 180 степени и печете уште 15 минути доколку е потребно.Во меѓувреме, подгответе го кремот. Изматете ги жолчките и густинот со неколку лажици ладно млеко, а остатокот ставете го да се вари на тивок оган заедно со шеќерот и ванилиниот шеќер. Кога ќе зоврие, додадете ја смесата од густин и жолчки. Мешајте додека смесата не се згусне.Изладете ја павлаката, потоа додадете маргарин на собна температура и добро изматете. Во друг сад, изматете ја слатката павлака во цврст шлаг. Кога крофните ќе се испечат, пресечете ги на половина, додадете павлака и шлаг и покријте ги со горниот дел од крофната. На крајот, можете да ги посипете со шеќер во прав.

