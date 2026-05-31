Крузерот „Хондиус“ на кој избувна епидемијата на хантавирус повторно ќе плови: Добил одобрение од холандските власти

Крузерот „Хондиус“, на кој избувна епидемијата на хантавирус, доби одобрение од холандските здравствени власти повторно да исплови по операцијата за чистење и дезинфекција, објавија денеска холандските медиуми.

„Од гледна точка на јавното здравје, повеќе нема никакви пречки „Хондиус“ повторно да исплови на море“, соопшти Агенцијата за јавно здравје во холандското пристаниште Ротердам, по завршната инспекција.

Во соопштението се додава дека за време на проверките, експертите за контрола на инфекции утврдиле дека бродот бил ефикасно исчистен и дека дезинфекцијата била извршена во согласност со утврдените упатства, објави „Стрејт тајмс“.