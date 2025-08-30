Крузер за голи: Тотален хит меѓу патниците – 1 правило мора строго да се почитува (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

За љубителите на одмор без облека, постои единствена можност – крстарење со крузер каде носењето облека е сосема опционално.Дури и на овие необични крстарења важат одредени правила. Најстрогите се однесуваат на исхраната. Додека во главните ресторани е задолжително носење облека, во самопослужната шведска маса е дозволено да бидете целосно голи. Важно е да се напомене дека мантиите не се прифатливи – се очекува лежерна, но уредна облека.Крстарење за нудистиИсто така, постојат ситуации кога голотијата не е дозволена, како на пример при влегување во пристаништа, на формални настани со капетанот, како и кога бродот го посетуваат локални изведувачи за забавна програма. Во овие прилики, градите, задникот и гениталиите мора да бидат целосно покриени, а долна облека, фетиш облека и впечатлив интимен накит се строго забранети.Иако на прв поглед може да изгледа необично, овој вид патување има сè повеќе обожаватели. Неодамна, импресивниот брод долг 295 метри, познат како „Големиот голен брод“, однесе повеќе од две илјади патници на единаесетдневна авантура околу Карибите. @hisfavfinds World’s first cruise where you DO NOT have to wear clothes. #cruise #vacation #travel #foryou ♬ Chill Vibes – Febri Handika Реакциите на социјалните мрежи беа претежно ентузијастични, многумина истакнаа дека за време на крстарењето се чувствувале порелаксирано, послободно и побезбедно во сопствените тела.Организаторите нагласуваат дека ваквите патувања немаат никаква сексуална конотација. Напротив, однесувањето на бродот е предмет на строги правила – забрането е интимно допирање во јавност, какво било несоодветно однесување, како и фотографирање во јасно означените зони „ЗОНА ЗАБРАНЕТО СЕ СЛУЧАЈ“.За многу учесници, самото отсуство на облека претставува чекор кон поголема самодоверба и самоприфаќање. Па така, Хелен Бериман од Лондон, по крстарењето, изјави дека нејзината слика за сопственото тело е целосно променета – голотијата повеќе не ѝ значи срам, ниту пак ја доживува низ призмата на објектификација.

Пронајдете не на следниве мрежи: