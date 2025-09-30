Крушево во престижната група на топ 100 зелени дестинации во светот!

0 SHARES Сподели Твитни

🇲🇰💚 Гордост за Крушево!Нашиот мал град со големо срце влезе во престижната листа Топ 100 зелени дестинации во светот за 2025 година! Ова признание од Монпелје, Франција е потврда дека Крушево се движи по вистинскиот пат – развој на туризмот кој ја чува природата, ја почитува историјата и носи нова енергија за иднината. 🌱Оваа награда не е само за општината – таа е за сите вас што верувате, вложувате и ја сакате оваа наша убавина. 🙌Крушево може да биде пример за целиот свет.💚 Крушево – зелено, одржливо и секогаш инспиративно!Благодарност до Швајцарските програми ИМЕ и СИППО за постојаната поддршка и долгогодишната соработка.

