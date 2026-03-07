„КУБА НАСКОРО ЌЕ ПАДНЕ!“ – Трамп најавува нови планови во услови на конфликт со Иран: „Следната цел е специјална…“

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Куба „наскоро ќе падне“ и дека американската администрација, по конфликтот со Иран, ќе го назначи државниот секретар на САД, Марко Рубио, да води посебна политика кон земјата.

„Тој одлично ја врши работата, а следната цел е посебна Куба“, додаде Трамп, алудирајќи на Рубио, кој, како што рече, прво мора да ги заврши претходните задачи пред да се посвети на Хавана.

Во разговор за Си-Ен-Ен, Трамп рече дека Куба „сака да склучи договор“ и дека САД сега планираат да интервенираат за да ги постигнат своите цели по 50 години.

„Ја следиме ситуацијата веќе 50 години, а Куба сега практично падна во наши раце поради мене. Се работи многу добро“, рече американскиот претседател.

Трамп нагласи дека брзоплети акции би можеле да донесат несакани последици и дека САД не смеат да дозволат ништо погрешно во спроведувањето на своите политики кон Куба.

Еден ден претходно, во Белата куќа, Трамп изјави дека е „само прашање на време“ пред кубанските Американци да можат да се вратат во својата земја, имплицирајќи дека Куба е следната точка на агендата на администрацијата по сегашниот конфликт со Иран.

