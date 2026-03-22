Куба се подготвува за можна инвазија од страна на САД

Куба се подготвува за можна инвазија од страна на американската војска, но инсистира дека нејзината влада не сака да ги влоши односите со САД и претседателот Доналд Трамп, изјави заменик-министерот за надворешни работи на Куба во интервју емитувано во неделата.

„Нашата војска е секогаш подготвена“, изјави Карлос Фернандез де Косио за NBC. „Всушност, овие денови се подготвува за можност од воена агресија. Гледајќи што се случува во светот, би биле наивни да не се подготвиме.“ „Но, се надеваме дека тоа нема да се случи. Не гледаме зошто би се случило, како би можело да се оправда?“, праша министерот. Тој нагласи дека „Куба не сака конфликт со САД. Имаме потреба и право да се заштитиме. Но, подготвени сме да седнеме и да разговараме.“

Вашингтон, кој се спротивставува на комунистичкиот режим на островот откако дојде на власт во 1959 година, го засили својот економски притисок во јануари со блокирање на сите испораки на јаглеводороди на островот, веднаш по соборувањето на венецуелскиот лидер Николас Мадуро.

Во 1961 година, САД не успеаја да го соборат режимот на Фидел Кастро за време на инвазијата во Заливот на свињите. Во понеделник, Доналд Трамп изјави дека „верува“ дека „ќе има чест да ја освои Куба“, без понатамошно објаснување. Тој, исто така, зборуваше за „ослободување“ на земјата.

Седми прекин на електричната енергија за година и пол

Властите на островот работеа во недела наутро за да ја вратат струјата откако земјата повторно остана без струја во саботата навечер, седми пат за речиси година и пол. Заменик-министерот, зборувајќи во интервјуто за NBC снимено пред најновиот прекин, рече дека неговата влада „дејствува на најпроактивен можен начин за да се справи со ситуацијата“.

„Искрено се надеваме дека горивото ќе стигне до Куба на еден или друг начин и дека овој бојкот наметнат од САД нема да трае и не може да се одржува бесконечно“, рече тој.