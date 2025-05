Културата како мост на поврзување: Порака од Васко Шутаров

0 SHARES Сподели Твитни

Културата е една од областите што имаат најмногу дефиниции. За културата се направени дури 185 различни дефиниции. Сепак, во сите тие толкувања често се повторува дека културата претставува срцето на народот, за некои тоа е душата на народот, за трети таа е духот на народот, а за четврти културата ги обединува умот и разумот на народот. Некој цинично забележал дека културата се состои од три проценти талент, а останатите 97 проценти се вложена работа… што се смета за тежок физички напор, истакна на денешното свечено отворање на Македонскиот Културно Информативен Центар во Белград, директорот Васко Шутаров. Ништо не ги поврзува луѓето како културата, без разлика дали се работи за блиски народи како македонскиот и српскиот или за подалечни. Културата е таа ненаметлива општествена активност што ги вклучува овие особини – срце, ум, разум, душа и дух. Тоа што ненаметливо негува е она што истовремено носи емоции. Овој дом на македонската култура во Белград има една единствена мисија и само по тој пат ќе одиме. Да ги збогатиме културните содржини и да ја зајакнеме веќе динамичната културна соработка меѓу двете земји колку што можеме. Се надевам дека во блиска иднина и Република Србија ќе основа свој културен центар во Скопје, што би придонело за поголема динамика на културната размена меѓу двете држави, изјави Шутаров.

На вечерашната свеченост присуствуваа македонскиот и српскиот министер за култура, Зоран Љутков и Никола Селаковиќ, македонскиот амбасадор во Србија Никола Тупанчески, како и потпретседателот на македонската влада Иван Стоиљковиќ. Програмата на отворањето носеше наслов „Ајде, слушај, слушај…“ и вклучуваше настапи од Зарина Првасевда и специјалниот гостин Васил Хаџиманов. Во македонскиот Културно Информативен Центар во Белград беше поставена и ретроспективна изложба на 25 визуелни уметници од Друштвото на ликовни уметници Македонци во Србија (ДЛУМС).

