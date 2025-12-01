„Културата ќе биде меѓу највисоките приоритети на Чаир“ – Меџити најави и отворање книжарница во Старата скопска чаршија

Културата ќе биде меѓу највисоките приоритети на Чаир, изјави градоначалникот на Општина Чаир, Изет Меџити, за време на средбата со сликарите учесници во овогодинешното издание на Ликовната колонија „Скопје на платно“. Освен поддршката за овој настан, Меџити најави организирање и на неколку други културни настани во оваа општина.

„Не само што ќе продолжи, туку мислам дека организацијата ќе се зголеми. Со Фатмир разговаравме за тоа, освен изложбата да продолжи и следните години, да го донесеме и Саемот на книгата од Тирана да биде во Скопје. Отворањето на книжарница, која ѝ недостасува на Чаршијата во Скопје – имајте предвид дека Чаир стана студентски град. Со Инва Мула дојдовме и се договоривме да создадеме пандан на Охридското лето – може да биде Фестивал на Чаршијата или Лето во Чаршијата, што првично ќе започне со Чаир, а потоа да се институционализира на централно ниво, да остане.“