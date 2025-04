Култура Бета го одбележува петтиот роденден во Буква

0 SHARES Сподели Твитни

Здружението за афирмација на младинската култура „Култура Бета“ ќе ја одбележи својата петгодишнина оваа сабота во кафе-книжарницата „Буква“. Под слоганот „Ослободи ја младинската култура“, овој настан е отворен за јавноста, нудејќи можност за активна учество на сите уметници и посетители. Започната како неформална, а подоцна и формална организација, „Култура Бета“ постои пет години, ширејќи креативност и уметност во секој аспект од културната сфера. Освен што објавува на електронски платформи поезија, проза, музика, интервјуа и рецензии, „Култура Бета“ организира бројни културни настани како „Поетска епизода“, „Клинци“ и „Ре-култура“. Во својот петгодишен опус, нивната примарна цел е да обезбедат простор каде што младите македонски уметници можат да се промовираат и запознаат.

Настанот ќе започне во 21:00 часот со поетско-музички и визуелен настан наречен „Сеопшт џем“, по што ќе уследи диџеј сет од Макс и Тео. На сцената ќе настапат поети и поетеси како Ива Петреска, Ивана Јовановска, Виктор Бучковски, Методија Тасевски и Јасна Тркова, кои ќе ги споделат своите стихови со публика, придружувани од музичари како Дарио Циевски, Мартин Џорлев, Борјан Гаговски, Дарко Јованов и Ана Томашич. За време на вечерта, присутните ќе имаат можност да учествуваат во креирањето на голем колаж кој тие сами ќе можат да го дополнат, бојат и допишуваат.

