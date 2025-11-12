Купувате скапи креми за џабе: Вашето лице страда поради една вечерна навика, ќе забележите резултати штом ќе ја промените

0 SHARES Сподели Твитни

По секој добар ноќен сон, се будиме чувствувајќи се „како нови“. Кожата е мека и свежа, усните се малку отечени, токму онака како што ни се допаѓа, а ние се чувствуваме одморени и задоволни.

Понекогаш дури и најдобрите производи за лице и хидратација не можат да ги елиминираат ефектите од недостатокот на сон. Без разлика дали се должи на долги работни часови, несоница, бучава од соседите или добар смеа, недостатокот на сон може да ѝ даде на кожата уморен изглед.

Никој не може да ви напише рецепт за „доволно квалитетен сон“, но дури и експертите тврдат дека една непроспиена ноќ има влијание врз нашата кожа.

Зошто лошиот сон влијае на кожата?

Постојат неколку причини зошто лошиот сон може да ја направи кожата помалку сјајна. Сонот е периодот кога телото ја поправа и ја зајакнува бариерата на кожата, па кога овој процес е нарушен, последиците стануваат видливи.

Кога спиеме лошо или воопшто не спиеме, телото произведува помалку колаген, кој е неопходен за одржување на хидратацијата и еластичноста на кожата. Недостатокот на сон значи помалку колаген, но и повеќе кортизол, познат како хормон на стрес, кој може да предизвика воспаление и да ја ослабне бариерата на кожата.

Какви промени на кожата можат да се појават поради проблеми со спиењето?

Нарушениот сон може да предизвика промени на кожата на повеќе начини – од оток до побрзи брчки со текот на времето. Недостатокот на сон може да го забрза процесот на стареење на кожата, бидејќи спиењето е од суштинско значење за природната регенерација на оштетените клетки на кожата. Без постојан сон, промените на кожата стануваат повидливи побрзо.

Недостатокот на сон, исто така, предизвикува ширење на крвните садови, што резултира со темни кругови и отоци. Намалената циркулација може да предизвика задржување на течности и да ги влоши различните чести проблеми со кожата.

Како да се поправи тоа?

Не постојат креми или препарати што можат да ја „покријат“ непроспиената ноќ. Сепак, постојат методи за смирување на нервниот систем за да можете полесно да заспиете и мирно да спиете. Билните чаеви без кофеин, како што се камилица и лаванда, можат да промовираат релаксација.

Исто така, вежби како јога, медитација и едноставно длабоко дишење можат да бидат добра подготовка за спиење. Подеднакво е важно да останете добро хидрирани, што вклучува не само користење на добар крем, туку и пиење доволно вода, советува Elle.

