Купувачи од продавница исфрлиле жена која не носела маска

Видеото на лути њујорчани како исфрлуваат жена, која не носи маска во продавницата, се рашири на социјалните мрежи.

Снимката од 21. секунда е прегледана неколку милиони пати и се прикажани пет клиенти кои напаѓаат жена која не носи маска во продавницата, иако е утврдено дека сите мора да ги носат на јавни места.

„Оди си од тука“, викаат кон жена, која, фрустрирана од ситуацијата, само ги крева рацете во воздухот.

На крајот, таа се откажува од дискусија со борбените луѓе и излегува од продавницата, а некои отишле по неа за да се уверат дека таа навистина си заминала.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y

— McAuley (@McauleyHolmes) May 25, 2020