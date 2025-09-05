КУПУС САЛАТА КОЈА ЌЕ ЈА СНЕМА ЗА СЕКУНДА: Еден додаток ја прави неодолива

0 SHARES Сподели Твитни

Додавањето на карамелизиран кромид целосно го надополнува вкусот.

Ќе ви треба:

300-350 г зелка2 свежи краставици3-4 варени јајца1-2 кромиди1-2 лажици растително масло (за пржење на кромидот)прстофат шеќер2-3 лажици павлака или мајонезсолбибер по вкуссвежи билки по вкус

Подготовка:

Изрендајте ја зелката и исечете ги краставиците на тенки прстени. Излупете ги варените јајца и исечете ги на коцки. Потоа исечете го кромидот на тенки прстени и пржете го во масло со прстофат шеќер додека не добие златно-кафеава боја. Оставете малку да се олади. Во голем сад, измешајте ја зелката, краставиците, јајцата и пржениот кромид. Потоа додадете ја павлаката или мајонезот, потоа зачинете со сол и бибер. Добро измешајте сè, а потоа додадете ги сечканите свежи билки.

