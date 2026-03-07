Курдите никогаш не биле порешителни: Поставија два услови за Американците да влезат во Иран, велат дека се подготвувале 47 години

0 SHARES Сподели Твитни

Осми ден по ред, САД и Израел напаѓаат цели во Иран, водејќи воздушна војна. Наскоро може да почнат да користат „чизми на земја“, но не и американски.

Иранските курдски опозициски групи во егзил во северен Ирак изјавија за Би-Би-Си дека имаат планови да ја преминат границата, и тоа го прават со децении, но жестоко ги негираат тврдењата дека нивните борци веќе го сториле тоа.

„Се подготвуваме за ова во изминатите 47 години, од воспоставувањето на Исламската Република“, рече Хана Јазданпана, од Курдистанската партија за слобода (ПАК), која тврди дека има најголема вооружена сила.

Но, таа инсистираше дека „ниту еден Пешмерга не се помрднал“. Курдскиот збор пешмерга значи „оние кои се соочуваат со смртта“. Јазданпана рече дека шесте опозициски групи, кои неодамна формираа коалиција, се координираат едни со други политички и воено.

„Никој не се сели сам“, рече таа. „Ќе знаеме дали нашите браќа се селат“, додаде таа.

Таа не очекува борците да се подобрат оваа недела. Прво, САД мора да го отворат патот.

„Не можеме да се движиме освен ако небото над нас не се расчисти. И треба да ги уништиме складиштата со оружје на режимот. Во спротивно, тоа би било самоубиствено. Режимот е многу брутален, а најнапредното оружје што го имаме е Калашников“, рече таа.

Таа сака САД да воведат зона забранета за летови за да ги заштитат курдските борци.

„Го побаравме многу пати. Јас бев таа што ги испраќаше е-поштите велејќи „итно ни треба““, додаде таа.

Белата куќа го негираше извештајот дека американскиот претседател Доналд Трамп размислува за вооружување на Курдите, од кои многумина биле обучени од американските сили во минатото за борба против групата Исламска држава (ИД) во Ирак.

Но, како што се зголемуваат гласините за можен напредок на иранските курдски сили, така се зголемуваат и нападите на Техеран врз нив. Ги видовме последиците од нападите врз две различни групи, вклучувајќи го и нападот со балистички ракети што уништи база на ПАК, при што загина еден борец. Некои групи ги испразнија своите бази и ги преместија своите сили за да се обидат да ги заштитат од напад.

Приклучувањето кон борбата против режимот би претставувало огромен ризик и не е јасно што би можел да понуди Трамп за возврат.

Курдите, кои се четвртата најголема етничка група на Блискиот Исток, се расфрлани меѓу Иран, Ирак, Сирија и Турција. Тие имаат долга историја на прогон и предавство. Како што вели курдската поговорка, „немаме пријатели освен планините“.

Може ли да им се верува на САД дека ќе ги исполнат ветувањата што можеби ќе ги дадат? Многу од сириските Курди, верни сојузници на САД во борбата против ИД, неодамна беа огорчени кога Трамп застана на страната на преодната влада во Дамаск против нив.

Но, некои високи ирански курдски лидери заземаат прагматичен став.

„Америка и Израел не ја започнаа оваа војна поради нашите надежи, туку поради сопствените интереси“, рече Мустафа Маулуди, потпретседател на Курдистанската демократска партија на Иран (KDPI).

„Но, тие ги таргетираат базите на Корпусот на Исламската револуционерна гарда [IRGC], а тоа ќе биде добро за нас и ќе ни помогне да влеземе“, додаде тој.

На 67-годишна возраст, тој го поминал поголемиот дел од својот живот чекајќи го падот на исламскиот режим.

Носејќи традиционална курдска облека, тој раскажа болна семејна историја, еден роднина бил убиен од режимот на 13-годишна возраст, а друг кој останува во затвор по 31 година под сомнение за соработка со опозицијата. Тој рече дека 60 проценти од неговото семејство било уапсено и малтретирано поради неговите политички активности.

Маулуди веќе има ментална слика за своите први моменти назад на домашен терен.

„Кога ќе стигнам до првото село, гласно ќе кажам: „Се борев за вас, вие сте мој народ, а сега ќе се борам уште посилно.“

Тој верува дека ќе биде таму на време за да го прослави курдскиот новогодишен фестивал, Новруз, кој паѓа на 21 март. Курдите сочинуваат околу 10 проценти од населението на Иран од 90 милиони. Нивните лидери тука ја повикуваат меѓународната заедница да го поддржи Трамп, и да ги поддржи нив.

„Ние сме политички најорганизираната група во Иран“, рече Абдула Мохтади, генерален секретар на Комалската партија на ирански Курдистан.

„И нема да дозволиме оваа можност [за промена] да биде пропуштена“, додаде тој.

Тој е разочаран од ставот на Обединетото Кралство.

„Зачуден сум што Велика Британија е единствената земја на континентот [Европа] што не ја регистрирала ИРГК како терористичка организација“, рече Мохтади. Тој, исто така, ја критикуваше „неподготвеноста“ на Велика Британија да им дозволи на САД да ги користат нејзините бази за да го нападнат Иран.

Тешко е да се процени колку војници би можеле да соберат Курдите. „Можеби ќе бидат неколку илјади, вклучувајќи и некои кои веќе се внатре“, според локален новинар, самиот Курд.

„Тие сакаат да бидат дел од промените во Иран, да се осигурат дека се дел од иднината. И покрај лекциите од историјата, тие продолжуваат да се надеваат“, додаде тој.

Некои ирански Курди велат дека е време за дејствување, со или без американски ветувања.

„Ако имаме барем најмала надеж да ја видиме нашата татковина, тоа е во ред за нас“, рече една жена во градот Сулејманија, во близина на иранската граница.

Сето ова го става Ирак во тешка позиција, од страв да не биде вовлечен во војна во соседството. Владата во Багдад објави дека нема да дозволи групи „да се инфилтрираат или да ја преминат иранската граница за да извршуваат терористички акти од ирачка територија“.

Доколку курдските сили ја преминат границата, тоа ќе биде горчливо-сладок момент за Хана Јазданпана од ПАК.

„Враќањето во мојата земја ќе биде многу емотивно. Моите чичковци, баба и дедо починаа тука [во северен Ирак]. Не знам како да се чувствувам, среќна или тажна, бидејќи оние што навистина заслужуваа да го видат овој ден ги нема“, рече таа.

appeared first on Во Центар.

