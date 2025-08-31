Uncategorized

Курсна листа на НБРМ: Колку чини еврото денес?

Written by on

More in Uncategorized:

Според курсната листа на НБРМ средниот курс на еврото денеска изнесува 61.4890 денари, а на американскиот долар 52.7440 денари. Средниот курс на британската фунта изнесува 70.9379 денари.

Пронајдете не на следниве мрежи: