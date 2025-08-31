Курсна листа на НБРМ: Колку чини еврото денес?

UncategorizedКурсна листа на НБРМ: Колку чини еврото денес? Written by on 31.August.2025 More in Uncategorized: ОБЛАНДИ СО ОРЕВИ КОИ БУДАТ НОСТАЛГИЈА: Полни со бисквити и прекрасен вкус 31.August.2025 ХОРОСКОП ЗА 31-ВИ АВГУСТ: Шкорпиите се простуваат со минатото, а Водолиите ќе бидат инспирирани 31.August.2025 ЦИТРУСНА ДИЕТА: Важни правила кои можат да ви помогнат да се ослободите од вишокот килограми 31.August.2025 Според курсната листа на НБРМ средниот курс на еврото денеска изнесува 61.4890 денари, а на американскиот долар 52.7440 денари. Средниот курс на британската фунта изнесува 70.9379 денари. Пронајдете не на следниве мрежи: