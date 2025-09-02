Uncategorized

Курсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите

Според курсната листа на НБРМ средниот курс на еврото денеска изнесува 61.4950 денари, а на американскиот долар 52.4925 денари. Средниот курс на британската фунта изнесува 70.9940 денари.

