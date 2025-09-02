Курсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите

UncategorizedКурсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите Written by on 2.September.2025 More in Uncategorized: Оваа храна е полна со железо, дава енергија и го зајакнува имунитетот, а ретко ја јадеме 2.September.2025 Два начини да се ослободите од стресот за помалку од 5 минути: Едноставен совет од психолог 2.September.2025 ДОМАШНИ ПАЛАЧИНКИ ОД ХЕЉДА: Не дебелеат, се многу поздрави и се топат во устата 2.September.2025 Според курсната листа на НБРМ средниот курс на еврото денеска изнесува 61.4950 денари, а на американскиот долар 52.4925 денари. Средниот курс на британската фунта изнесува 70.9940 денари. Пронајдете не на следниве мрежи: