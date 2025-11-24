Вести

Курсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите

Според курсната листа на НБРМ средниот курс на еврото за 24.11.2025 година изнесува 61,5159 денари.

Во продолжение вредноста и на останатите валути.

