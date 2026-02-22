Курсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите

ВестиКурсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите Written by Леонардо on 22.February.2026 More in Вести: Алкараз ја освои титулата во Доха 22.February.2026 Зеленски: Киев нема да биде пречка за мир – Унгарија и Словачка најавија прекини на електричната енергија за Украина 22.February.2026 Виткоф: Добри вести во наредните недели во врска со решавањето на украинскиот конфликт 22.February.2026 Според курсната листа на НБРМ денес евторо има среден курс од 61,6950 денари, американскиот долар од 52,4305 денари, а британската фунта 70,6863 денари.Вредноста на валутите во продолжение. Пронајдете не на следниве мрежи: