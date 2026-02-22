Вести

Курсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите

Written by Леонардо on

Според курсната листа на НБРМ денес евторо има среден курс од 61,6950 денари, американскиот долар од 52,4305 денари, а британската фунта 70,6863 денари.

Вредноста на валутите во продолжение.

