Uncategorized

Курсна листа на НБРМ: Ова е денешната вредност на валутите

Written by on

More in Uncategorized:

Според курсната листа на Народната банка средниот курс на еврото денеска изнесува 61.6950 денари, а на американскиот долар 53.3648 денари. Средниот курс на британската фунта изнесува 71.1649 денари.

Пронајдете не на следниве мрежи: