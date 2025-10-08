Курти објави фото од турски беспилотни летала што пристигнаа во Приштина

Премиерот на Косово, Албин Курти, денес изјави дека беспилотните летала „Skydagger“ нарачани од Турција пристигнале во Приштина.

Курти објави фотографии од беспилотни летала на повеќенаменски камиони на аеродромот во Приштина на Фејсбук, додавајќи дека пристигнале „илјадници беспилотни летала“.

Според него, овие беспилотни летала требало да пристигнат во Приштина во јануари 2026 година, но тие пристигнале три месеци порано, според договорот со турската компанија „Bajkar“.

Броновите „Skydagger“ носат експлозиви и можат да погодат подвижни и статични цели, а во зависност од моделот можат да носат експлозивни направи со тежина од два до пет килограми.

Приштина претходно набави турски беспилотни летала TB2 „Bajraktar“ и американски беспилотни летала „Puma“.

Според Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ООН, КФОР е единствената вооружена сила во Косово, а тој документ предвидуваше и демилитаризација на таканаречената ОВК и други вооружени групи на Албанци.

Сепак, во 2009 година, Приштина ги формираше таканаречените Косовски безбедносни сили (КБС) од Косовскиот заштитен корпус, односно поранешниот таканаречен.

Во 2018 година, ОВК и собранието на привремените институции, без присуство на српски претставници, го усвоија законот за трансформација на таканаречениот КБС во армија.