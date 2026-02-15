Курти од Минхен: Ќе ги зголемиме и прошириме инвестициите во полицијата и армијата

Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека на Минхенската безбедносна конференција имал бројни билатерални средби со странски претставници, со кои разговарал за достигнувањата во изминатите пет години, како и за плановите на новата влада. Како што нагласи, косовската влада ќе ги зголеми и прошири инвестициите во полицијата и КБС.

„Бројни билатерални средби и плодни дискусии на 62-та Минхенска безбедносна конференција: најважниот форум на континентот во оваа област. Бев таму со првиот заменик-премиер и министер за надворешни работи и дијаспора Гљаук Коњуфц и министерот за одбрана Ејуп Мацедончи“, напиша Курти во објава на Фејсбук.

Тој нагласи дека разговарал за безбедноста, демократијата и економијата со бројни претставници.

„Безбедноста и одбраната, билатералната соработка, демократскиот напредок и економскиот развој беа во центарот на разговорите со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ и министерката за надворешни и европски работи Гордан Грлиќ-Радман; германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадепул и државниот секретар за внатрешни работи Ханс-Георг Енгелке; норвешкиот министер за надворешни работи Еспен Барт Ајде; сенаторите на САД Жан Шахин, Крис Марфи, Том Тилис и Рубен Галего; членовите на германскиот Бундестаг Јирген Хард, Адис Ахметовиќ, Карл-Филип Сасенрат и Дебора Диринг; и администраторот на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), поранешниот премиер на Белгија, Александар де Кро“, рече Курти. Тој рече дека разговарал за плановите на новата влада и соработката во областите на безбедноста, владеењето на правото и борбата против организираниот криминал.

„Детално ги разгледавме достигнувањата на нашата земја во изминатите пет години и нашите планови за новиот владин мандат. Ќе ги зголемиме и прошириме инвестициите во полицијата и војската заедно со нашите демократски и западни партнери, со цел да ја зајакнеме безбедноста, владеењето на правото и борбата против организираниот криминал“, додаде Курти.