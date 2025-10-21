Курти се согласи на мигрантски кампови: Чувствуваме „обврска“ да бидеме домаќини на мигрантски кампови – има уште една земја која разговара да прифати мигранти, дали е тоа Македонија?!

Косово чувствува „политичка должност“ да ги процесира одбиените мигранти од Велика Британија, доколку можат да се надминат правните проблеми, изјави премиерот на земјата за Скај њуз.

Албин Курти рече дека има „ограничен капацитет“ во малата нација, која има население помалку од два милиони луѓе, но дека очекува „успешен резултат“ од преговорите.

Во тек се разговори, потврди тој, меѓу претставници од двете земји за договор за враќање на мигранти за оние чии барања се прогласени за неподобни од Велика Британија и чекаат депортација во нивната земја на потекло.

Тим на Министерството за внатрешни работи истражува опции за тоа како би можел да функционира, дознава Sky News, иако сè уште не е поднесено формално барање до Косово за сместување на ваков објект.

Г-дин Курти, кој оваа недела присуствува на Самитот за Западен Балкан во Лондон, рече: „Сакаме да ѝ помогнеме на Велика Британија, сметаме дека тоа е наша пријателска и политичка должност.

„Имаме ограничен капацитет, но сепак сакаме да помогнеме, и додека зборуваме, има редовна комуникација меѓу нашите тимови на државни службеници од нашето Министерство за внатрешни работи и адвокати за тоа како да го направиме ова непречено за заедничка корист.

„Секако, сакаме, како земја, да имаме корист, но сметаме дека е пред сè наша обврска да ви помогнеме затоа што ни помогнавте многу и никогаш нема да го заборавиме тоа.“

Сер Кир Стармер ги идентификуваше земјите од Западен Балкан како клучни сојузници во борбата против нерегуларната миграција, при што 22.000 луѓе ја користеа оваа рута за да стигнат до Велика Британија минатата година.

Владата на Велика Британија потпиша договори за справување со шверцерските банди со Србија, Албанија, Северна Македонија и Косово.

Кир Стармер претходно оваа година изјави дека владата е во преговори со неименувани земји за воспоставување „центри за враќање“, што тој го нарече „важна иновација“ за поединци кои ги исцрпиле сите можности во британскиот систем.

Косово е првото што потврди дека овие преговори се во тек, а понатамошни дискусии за тоа се веројатно на маргините на самитот оваа недела.

Малата источноевропска нација и Велика Британија имаат силни врски, а Сер Тони Блер е славен во земјата за улогата на неговата влада во водењето на воздушните напади на НАТО врз Србија во 1999 година, што помогна да се заврши војната во Косово.

Во јуни, Косово склучи договор со САД, договорен за време на администрацијата на Бајден, за да прими до 50 депортирани американски лица кои ги исполниле одредени критериуми. Но, се подразбира дека само еден или двајца пристигнале поради правни проблеми.

Косово веројатно би барало договор за одбрана и инвестиции од Велика Британија за возврат, а земјата е загрижена за руската агресија и непријателството од соседна Србија.

Г-дин Курти додаде: „Главно би сакале да добиеме поддршка во безбедноста – било преку стратешки договори, било преку опрема и проекти што би можеле да ги направиме. Нашите два тима работат на ова, но мислам дека ова ќе има успешен резултат.“

Не се очекува Велика Британија да поднесе формално барање сè додека не се решат понатамошни правни прашања, што би можело да биде значајно.

Контроверзниот договор постигнат од Италија во 2023 година за испраќање илјадници мигранти во два центри за притвор во Албанија чинеше милиони евра и беше запрен од повеќе правни пречки.

Анди Хоџај, експерт за Балканот на Кингс колеџот, изјави: „Таков договор веројатно нема да се случи на Самитот. Сепак, очекувам некоја изјава што укажува дека Велика Британија и една или две земји од Западен Балкан се блиску до постигнување договор.“

„Воспоставувањето договор со Велика Британија не би било политички чувствително во Косово. Земјата продолжува да бара подлабоки врски со еден од своите најсилни сојузници – оној што одигра клучна улога на нејзиниот пат кон независност.“