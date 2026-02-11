„Курт Кобејн беше убиен“ Шокантното откритие на форензиката 32 години по смртта на славниот музичар: „Сè беше исценирано за да изгледа како самоубиство“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот на „Нирвана“, Курт Кобејн, почина на 5 април 1994 година, на 27-годишна возраст, од самонанесена прострелна рана во својот дом во Сиетл.

Во тоа време, судскиот испитувач на округот Кинг ја пресуди смртта како самоубиство со пушка.

Сега, неофицијален тим од форензички научници од приватниот сектор повторно го анализираше извештајот од обдукцијата на Кобејн и материјалите од местото на злосторството, ангажирајќи го Брајан Барнет , експерт кој претходно работеше на случаи на предозирање проследено со прострелни рани.

Курт Кобејн и Кортни Лав

Независната истражувачка Мишел Вилкинс, која работеше со тимот, изјави за Дејли Меил дека по само три дена повторно испитување на доказите, Барнет изјавила: „ Ова е убиство . Мораме да направиме нешто во врска со ова “.

Таа изјави дека заклучокот следел по исцрпна анализа на наодите од обдукцијата , кои покажале знаци кои не се во согласност со непосредната смрт од прострелна рана.

Рецензираниот труд презентираше десет докази што сугерираат дека Кобејн се соочил со еден или повеќе напаѓачи кои насилно му дале голема доза хероин за да го онеспособат , по што еден од нив го застрелал во главата, му ставил пушка во рацете и оставил фалсификувано проштално писмо .

„Постојат работи во обдукцијата што укажуваат дека ова лице не починало многу брзо од пушка“, рече Вилкинс, посочувајќи на оштетување на органите поврзано со недостаток на кислород. „Некроза на мозокот и црниот дроб се јавува при предозирање. Тоа не се случува при смрт од пушка.“

Погледнете ја фото галеријата од местото каде што Курт Кобејн беше пронајден мртов:

Барнет има децениско искуство во анализа на места на злосторства и толкување на сложени докази, и заработил национално признание за својата експертиза во голем број контроверзни случаи.

Портпаролот на Канцеларијата на судскиот вештак изјави за Дејли Меил: „Канцеларијата на судскиот вештак на округот Кинг соработуваше со локалната полиција, спроведе целосна обдукција и ги следеше сите процедури при донесувањето на одлуката дека начинот на смртта е самоубиство. Нашата канцеларија е секогаш отворена за преиспитување на своите заклучоци доколку се појават нови докази, но до денес не видовме ништо што би оправдало повторно отворање на случајот и менување на претходната одлука.“

Портпаролот на полициската управа во Сиетл изјави за „Дејли меил“ дека случајот нема да биде повторно отворен. „Нашиот детектив заклучи дека станува збор за самоубиство и тоа останува став на одделот“, додаде портпаролот.

„Дејли меил“ ја разгледа обдукцијата на Кобејн, во која се вели дека неговото тело е пронајдено на подот од стаклена градина над гаражата.

„Прегледот на разни документи во левиот преден џеб (од фармерките на Кобејн) открива натпис со црно мастило: „Калибар Ремингтон .20, патрони од 2 и 3/4 инчи или пократки, поставени за лесна пушка, 10888925““, според извештајот од обдукцијата од 20 јуни 1994 година.

Вилкинс рече: „Ми изгледа како некој да режирал филм и сакал да бидете апсолутно сигурни дека станува збор за самоубиство. Сметка за пушката му е во џебот. Сметка за куршумите му е во џебот. Куршумите се наредени пред неговите нозе.“

Курт Кобејн Фотографија: Profimedia

Нов форензички извештај вели дека ракавите на Кобејн биле завиткани , а прибор за хероин бил пронајден неколку метри подалеку, со затворени шприцеви, памук и парчиња црн хероин со приближно еднаква големина.

„Мораме да веруваме дека ги затворил иглите и сè уредно вратило на место откако си инјектирал три пати , бидејќи тоа е она што некој го прави кога умира“, рече Вилкинс. „ Самоубиствата се хаотични, а ова беше многу уредна сцена. “

Полицијата соопшти дека Кобејн си инјектирал доза десет пати поголема од онаа што би ја инјектирал сериозен зависник од хероин. Обдукцијата открила течност во белите дробови, крварење во очите и оштетување на мозокот и црниот дроб.

Според форензичкиот извештај, овие наоди се невообичаени за брза смрт од прострелна рана во главата, но се чести кај смртните случаи од предозирање со хероин, што предизвикува забавено дишење и слаб проток на крв. Крварењето во очите и оштетувањето на органите сугерираат дека телото можеби било лишено од кислород, што веројатно не се случило само од прострелната рана, заклучи тимот.

Во повеќето случаи на прострелни рани во главата, крвта често се внесува во дишните патишта, но ова не е споменато на обдукцијата на Кобејн. Иако повредите на мозокот понекогаш можат да го запрат дишењето, ова обично се случува кратко време по траумата , а со толку тешка повреда, нормално е да се очекува крв во дишните патишта.

Курт Кобејн со колегите од Нирвана

Извештајот сугерира дека мозочното стебло, кое го контролира дишењето, веројатно не било оштетено , а положбата на раката укажува дека немало карактеристика на вкочанетост кај таквата повреда. Форензичкиот труд бил подложен на рецензија од страна на колеги како дел од уредничкиот процес на Меѓународното списание за форензичка наука пред објавувањето.

Вилкинс тврди дека Кобејн можеби бил физички неспособен пред фаталниот истрел.

„Умира од предозирање, едвај дише, циркулацијата на крвта му е лоша. Тоа значи дека мозокот и црниот дроб не добиваат кислород и умираат“, рече таа.

Таа додаде дека големината и механиката на пушката ја отежнуваат веројатноста дека Кобејн, во кома, би можел да ја ракува.

„Ако ги погледнете фотографиите од местото на настанот, можете да видите колку е голем тој пиштол. Замислете го како е во кома и умира, а начинот на кој би морал да го држи… тежи околу три килограми. “

Позицијата на рацете на Кобејн и недостатокот на траги од крв, исто така, покренаа прашања. Неговата лева рака беше цврсто обвиткана околу цевката на пушката, додека чаура од чаура беше пронајдена на куп облека, спроти очекуваната насока на исфрлање.

„Значи, умира од предозирање, е во кома и го држи пиштолот за да може да го достигне чкрапалото и да го стави во уста. Лудо е “, рече Вилкинс.

Тимот го реплицирал оружјето и утврдил: „Ако вашата рака била на предниот дел од цевката, каде што според полицискиот извештај била раката на Курт, пушката воопшто немало да ја исфрли чаурата. Значи, не само што чаурата е таму каде што не треба да биде, туку воопшто немало да биде таму“, додаде Вилкинс.

Таа, исто така, истакна дека левата рака на Кобејн била невообичаено чиста . „Ако ги погледнете фотографиите од самоубиства со пушка, сцените се брутални. Нема сценарио каде што таа рака не е покриена со крв . Неговата рака е исклучително чиста.“

Според извештајот, сценариото за убиство имплицира дека левата рака на Кобејн била ставена на оружјето по смртта, што го објаснува белегот сличен на отпечаток од палец што се гледа на неговата рака.

Во форензичките истраги, таквата дамка може да помогне во реконструкцијата на настаните , покажувајќи што допрело лицето или како е пренесена супстанцијата.

„Нема крв на раката. Нема крв на остатокот од кошулата, но има голема дамка од крв на дното од кошулата .“

Кортни Лав, Курт Кобејн, Френсис Бин Кобејн

Наводното проштално писмо е исто така доведено во прашање. „Горниот дел од писмото го напишал Курт. Таму нема ништо за самоубиство. Во основа се зборува за напуштање на бендот “, рече Вилкинс.

Таа додаде: „Потоа има четири реда на дното. Ако ја погледнете буквата, можете да видите дека последните четири реда се напишани поинаку … буквите се поголеми, изгледаат понеуредно.“

Вилкинс нагласува дека тимот не бара апсења, туку транспарентност и преиспитување на доказите.

„Не велиме дека треба да уапсиме некого утре“, рече таа. „Велиме дека има дополнителни докази до кои немаме пристап .“

Вилкинс, исто така, изјави дека разговарала со семејства чии најблиски си го одзеле животот, верувајќи дека Кобејн го сторил истото.

„Во 2022 година, еден млад човек изврши самоубиство затоа што веруваше дека Кобејн го сторил тоа. Самоубиствата имитатори никогаш не престанаа.“

Барањата за повторно отворање на случајот беа одбиени. „Двете институции рекоа „Не“, рече Вилкинс. „Тие дури и не ги разгледаа нашите докази.“

За неа, целта останува едноставна: „Ако грешиме, само докажете ни го тоа. Тоа е сè што побаравме.“

