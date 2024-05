КУЧЕ ПОБЕГНАЛО ОД КУЌАТА, ПА ЗАВРШИЛО ВО МОРЕ: Пливало дури 6 километри, вака преживеало (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот овчар кој побегнал од дома и отишол на ноќно капење и препливал шест километри во морето, бил спасен благодарение на навремената реакција на спасувачката служба.Меда, како што го нарекуваат кучето, побегнал од својата сопственичка Фиона Рени вечерта на 30 април.Кучето исчезнало од дом во Маргејт, Кент, а го забележале двајца случајни минувачи кои се обиделе да го извлечат од водата. Сепак, тој препливал четири километри во морето околу брегот, поради што била повикана спасувачката служба.Тие брзо реагирале и го извлекле од водата, враќајќи го кај загрижениот сопственик. Меда се спасил без поголеми повреди и со неколку расекотини на шепите. Тој бил видно исцрпен кога го извлекле на брегот.

German Shepherd who ran away from home and went on a four-mile overnight swim in the sea is rescued by the RNLI after being spotted on rocks https://t.co/JOpWBvcz0i pic.twitter.com/F5B7Cq6RCN— Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2024

“Тој е едно среќно куче. Тој беше надвор цела ноќ и реши да оди на долго пливање”, изјавила Џесика Конвеј, ќерката на сопственикот за Би-Би-Си.Фиона Конвеј рече дека сака да стапи во контакт со граѓаните кои први го забележале кучето во морето за да им се заблагодари:„Многу сме им благодарни на луѓето кои се обидоа да го фатат и го вклучија алармот и секако на екипажот на чамецот за спасување, кој живее само од донации. Меда изгубил неколку канџи на шепата, веројатно кога се обиде да се искачи на брегот. Сега е дома и ќе имам добар сон“.

The owners of a dog rescued off the Kent coast want to trace two strangers who tried to save him.Tap below read more:https://t.co/WVmlUvtREa— BBC Kent (@BBCRadioKent) May 2, 2024

Дерек Амас, менаџер за операции на чамци за спасување, ги повика членовите на јавноста да не влегуваат во водата за да се обидат да спасат куче кое решило да оди на пливање, бидејќи животното вообичаено сам ќе се врати безбедно.

