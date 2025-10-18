КФОР спроведе вежба против хемиско, биолошко, радиолошко и нуклеарно оружје

Италијанскиот персонал на КФОР спроведе вежба против хемиско, биолошко, радиолошко и нуклеарно (ХБРН) оружје во центарот за обука во општина Драгаш.

Како што наведоа во соопштението, активноста беше спроведена за да се гарантира безбедна средина и да се заштити персоналот од потенцијални ХБРН закани, користејќи специјализирана опрема за откривање и следење.

„Оваа вежба им помага на специјализираните тимови да одржат високо ниво на оперативна подготвеност и подготвеност за одговор на секој потенцијален инцидент и ја истакнува непоколебливата посветеност на КФОР кон благосостојбата на својот персонал и кон одржувањето на безбедна средина за сите луѓе на Косово“, се вели во соопштението. Тие нагласуваат дека КФОР продолжува да го спроведува својот мандат врз основа на Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ООН од 1999 година, со цел да придонесе за безбедна средина и слобода на движење за сите заедници што живеат во Косово.